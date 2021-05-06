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Новым директором цирка в Иркутске назначили организатора гастролей из Тюмени

Организатора цирковых гастролей из города Тюмени Анастасию Агафонову назначили директором Иркутского цирка, сообщают «Вести-Иркутск».

<p>Скриншот из сюжета "Вести-Иркутск"</p>

Скриншот из сюжета "Вести-Иркутск"

«Вместе с первыми гастролями в Иркутском цирке появился и новый директор. Анастасия Агафонова приехала из Тюмени. До новой должности занималась организацией цирковых гастролей», – сообщило издание. Первый после пандемии сезон в цирке столицы Приангарья стартовал 1 мая.

Напомним, ранее стало известно, что Росгосцирк уволил прежнего директора цирка в Иркутске Людмилу Болдарук по статье «За неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей» ТК РФ. Приказ об этом экс-руководитель получила по электронной почте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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