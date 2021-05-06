60 юных талантов получили по 50 тысяч рублей стипендии от губернатора Приангарья

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что 60 юных музыкантов, артистов, художников, танцоров региона получили по 50 тысяч рублей стипендии от губернатора Приангрья.

Фото правительства Иркутской области

50 из них – воспитанники детских художественных школ и школ искусств, 10 – студенты областных колледжей сферы культуры. Помимо юных талантов, были награждены и их педагоги – им дали по 25 тысяч рублей.

Конкурс на соискание стипендий губернатора для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства проводит министерство культуры и архивов Иркутской области. В этом году для участия в нем документы подали 133 ребенка. Победители представляют 11 муниципальных образований Иркутской области.

Все стипендиаты являются лауреатами региональных и всероссийских творческих конкурсов, многие принимали участие в международных фестивалях. Пять стипендиатов в этом году представят Иркутскую область на Дельфийских играх.

Обладателей стипендий Губернатора Иркутской области для одарённых детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства определяют уже 20 лет. За это время ее были удостоены 860 юных талантов.