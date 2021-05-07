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Названы регионы с самыми дорогими частными домами

В среднем частный дом в России стоит 4,7 млн руб., сообщает РБК.

Средняя стоимость частного дома в Москве, по оценке компании, составляет 19,5 млн руб., в Московской области – 17,7 млн руб. за лот. Чуть ниже – 17,2 млн руб. – показатели Санкт-Петербурга. В ЦИАН дают показателям Москвы и Санкт-Петербурга похожую оценку. По статистике компании, средняя стоимость частного дома в границах двух столиц составляет 19,3 млн и 16,5 млн руб. соответственно.

Четвертое место составленного «Миром квартир» рейтинга регионов с самыми дорогими частными домами занимает Севастополь с 9,6 млн руб. за лот. Замыкает первую пятерку Сахалинская область, где средняя стоимость дома в начале мая 2021 года составляет 9,2 млн руб. Ленинградская область (7,86 млн) – на десятом месте, уступая следующим регионам:

  • Республика Крым (9,17 млн);
  • Калининградская область (8,79 млн);
  • Краснодарский край (8,7 млн);
  • Ямало-Ненецкий АО (8,16 млн).

Самые низкие цены, по данным компании, отмечаются в Курганской (1,5 млн руб.), Кемеровской (2 млн руб.) областях, республиках Мордовия (2,3 млн руб.) и Чувашия (2,4 млн руб.), а также в Еврейской автономной области (2,5 млн руб.). В среднем по России частный дом стоит 4,7 млн руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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