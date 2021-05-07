Банк «Открытие» финансирует строительство ЖК в центре Нижнего Новгорода

Банк «Открытие» заключил с группой компаний «Каркас Монолит» соглашение о проектном финансировании с использованием счетов эскроу. В рамках сделки компания получит кредитные средства в размере 1,1 млрд рублей для строительства ЖК «KM Residence Prime» — нового статусного объекта в центре Нижнего Новгорода.

Комплекс включает в себя всего 147 уникальных резиденций. На первом этаже респектабельного дома будут размещены коммерческие помещения. На закрытой территории комплекса предусмотрены двухуровневый подземный паркинг и собственная набережная. Уникальная радиусная форма и расположение объекта обеспечивают владельцам каждой резиденции возможность наслаждаться живописными видами на стрелку Оки и Волги. При строительстве и отделке применяются самые современные технологии и материалы, которые обеспечивают безопасность, уют и комфорт всем резидентам и их гостям. Строительство начнется во II квартале 2021 года, сдача в эксплуатацию запланирована на I квартал 2023 года.

«Наши клиенты — чрезвычайно взыскательные люди. Мы стараемся, чтобы ни у одного из них не возникало сомнений, что он для нас самый важный. Мы развиваем внутреннюю культуру гостеприимства, стараемся обеспечить исключительный сервис и дарить чувство безопасности каждому нашему клиенту. Уверены, что сотрудничество с банком „Открытие“ — это еще один шаг в сторону безупречного клиентского сервиса», — подчеркнула руководитель отдела продаж группы компаний «Каркас Монолит» Кира Прописнова.

«Мы рады началу сотрудничества с одним из ведущих застройщиков города и региона. Проект, безусловно, будет успешным и выгодным для всех его участников. Кроме этого, наша совместная работа поможет уменьшить дефицит предложения на нижегородском рынке жилья класса „делюкс“ и расширит возможности выбора недвижимости для разных категорий граждан и бизнеса», — отметил управляющий Приволжским филиалом банка «Открытие» Владимир Рогозин.

ГК «Каркас Монолит» — одна из крупнейших строительных компаний Нижнего Новгорода, входит в ТОП-2 застройщиков Нижегородской области по данным сайта ЕРЗ (ТОП-2 по объему сданных МКД в 2019 г.). Портфель реализованных и текущих проектов компании, введенных в эксплуатацию, превышает 1 млн кв. м.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.