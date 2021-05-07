Банк «Открытие» продает производственно-офисный комплекс в Москве

Банк «Открытие» выставил на торги принадлежащий ему производственно-офисный комплекс, расположенный вблизи штаб-квартиры ПАО «Газпром» на юго-западе Москвы по адресу ул. Херсонская, 41а. Площадь объекта 10,6 тыс. кв. м. Стоимость — 542,5 млн рублей.

Производственно-офисный комплекс является готовым арендным бизнесом и на 80% заполнен арендаторами. Более 60 арендаторов имеют прямые договора на срок 11 месяцев с правом одностороннего расторжения со стороны банка.

Семиэтажное здание офисного центра общей площадью 10 638 кв.м (кадастровый номер 77:06:0005013:5284) расположено на земельном участке площадью 1,08 га (кадастровый номер 77:06:0004009:9). На объекте также возможно возведение многоквартирного жилого комплекса, поскольку часть помещений производственно-офисного комплекса оформлены в жилую собственность.

Существенным преимуществом объекта является расположение в черте сложившейся жилой застройки бизнес-класса на удалении от шумных транзитных магистральных улиц. В месте локации объекта хорошо развитая деловая, торговая, социальная и образовательная инфраструктура.

Аукцион по объекту состоится 25 мая 2021 г. в 10.00 ч. на Единой электронной торговой площадке «РОСЭЛТОРГ». Начальная цена лота составляет 542 484 000 рублей, с учетом НДС. Задаток для участия в аукционе составляет 54 248 400 рублей. Заявки для участия в торгах будут приниматься до 15.00 ч. 24 мая 2021 г. Ссылка на лот https://www.roseltorg.ru/procedure/COM21042100075