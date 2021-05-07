Команда «Uralsibstar» стала чемпионом Киберспортивной лиги Уралсиб по Counter-Strike

Команда «Uralsibstar» стала чемпионом Киберспортивной Лиги Уралсиб по CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive).

Десять команд в течение двух месяцев состязались за право выйти в финал и доказать, что достойны называться лучшими в одной из самых популярных киберспортивных дисциплин. Четыре команды — «Solid», «М4», «Uralsibstar» и «Интерлизинг» прошли этот путь до конца и приняли участие в финальном дне, в течение которого состоялись матчи полуфинала и финала.

По итогам полуфинала команды «М4» и «Solid» разделили третье-четвертое места. А в финальном матче встретились команды «Uralsibstar» и «Интерлизинг». В результате напряженной борьбы Чемпионом Лиги стала команда Уралсиба. А сразу два ее участника были признаны лучшими игроками финального дня.

Банк Уралсиб активно развивает корпоративный киберспорт в сотрудничестве с холдингом «Киберия». В сентябре прошлого года была проведена первая в банковском секторе общебанковская Киберспартакиада «Уралсиб 2020», которая положила начало традиции проведения киберспортивных мероприятий Уралсиба в самом разном формате — как внутренних, так и с участием команд других банков и компаний. Наиболее яркие из них — первый детский киберспортивный турнир «КиберЁлка Уралсиб», участниками которого стали дети сотрудников Уралсиба из разных регионов страны, а также серия Киберспортивных дерби.