Солид Банк повысил ставки по депозитам юридических лиц

Российско-японский Солид Банк улучшил условия по депозитам юридических лиц:



• Депозит «Солид-Доход» - до 6 % (рубли) / до 0,95% (долл. США)/ до 0,12% (евро)

• Депозит «Солид-Комфорт» - до 5,20 % (рубли) / до 0,75% (долл. США) / до 0,10% (евро)

• Депозит «Солид-Партнер» - до 5, 95 % (рубли) / до 1,00% (долл. США) / 0,10% (евро)



Ознакомиться со всеми условиями депозитов юридических лиц можно на сайте банка по ссылке.