Российско-японский Солид Банк улучшил условия по вкладу «Доходный VIP»: с 4 мая ставка по вкладу выросла и стала фиксированной, теперь она составляет 5,5% годовых.
Данный вклад подойдет всем, кто четко определился со своими целями и выбрал стратегию сбережения и приумножения своих средств: расходные операции по вкладу не предусмотрены, зато в течение первых 181 дней вклад можно пополнять на неограниченную сумму.
Условия вклада «Доходный VIP»:
• сумма: от 3 млн руб.;
• ставка: 5,5% годовых;
• срок: 730 дней;
• пополнение: первые 181 день;
• начисление и выплата процентов: ежемесячно;
• расходные операции: не предусмотрены.
Подробности в офисах АО «Солид Банк», а также по телефону 8-800-775-56-06 (звонок по России бесплатный).
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Солид Банк повысил ставки по вкладам до 5,5% годовых
Российско-японский Солид Банк улучшил условия по вкладу «Доходный VIP»: с 4 мая ставка по вкладу выросла и стала фиксированной, теперь она составляет 5,5% годовых.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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