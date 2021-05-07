Солид Банк повысил ставки по вкладам до 5,5% годовых

Российско-японский Солид Банк улучшил условия по вкладу «Доходный VIP»: с 4 мая ставка по вкладу выросла и стала фиксированной, теперь она составляет 5,5% годовых.



Данный вклад подойдет всем, кто четко определился со своими целями и выбрал стратегию сбережения и приумножения своих средств: расходные операции по вкладу не предусмотрены, зато в течение первых 181 дней вклад можно пополнять на неограниченную сумму.



Условия вклада «Доходный VIP»:

• сумма: от 3 млн руб.;

• ставка: 5,5% годовых;

• срок: 730 дней;

• пополнение: первые 181 день;

• начисление и выплата процентов: ежемесячно;

• расходные операции: не предусмотрены.



Подробности в офисах АО «Солид Банк», а также по телефону 8-800-775-56-06 (звонок по России бесплатный).