Солид Банк предложил акционный кредит под 5,6% годовых

Оформить специальный кредит «Акционный» российско-японского Солид Банка можно в майские праздники с 4 по 7 мая или оставить заявку и получить предварительное решение онлайн.

Российско-японский Солид Банк предлагает осуществить свои планы на долгожданный отдых. И большие выходные на майские праздники отличная возможность для этого.



С кредитом «Акционный» Солид Банка по ставке от 5,6% годовых можно использовать эти 10 дней по максимуму: уехать в мини-путешествие, заняться ремонтом или совершить крупную покупку.



Заявку на кредит можно оставить во всех офисах Солид Банка: с 4 по 7 мая все офисы банка работают, рабочее время сокращено всего на 1 час. А также, можно оставить онлайн заявку на кредит на сайте банка www.solidbank.ru и сразу получить предварительное решение по ней!



Условия кредита «Акционный» от Солид Банка:

• сумма: от 100 тыс. руб. до 1 млн руб.;

• ставка: от 5,6% до 16,9% годовых*;

• срок: от 13 мес. до 5 лет;

• обеспечение: до 700 тыс. руб. – не требуется, свыше 700 тыс. – поручительство или залог.



Подробности в офисах АО «Солид Банк», а также по телефону 8-800-775-56-06 (звонок по России бесплатный).