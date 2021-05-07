Солид Банк предложил акционный кредит под 5,6% годовых

Оформить специальный кредит «Акционный» российско-японского Солид Банка можно в майские праздники с 4 по 7 мая или оставить заявку и получить предварительное решение онлайн.
Российско-японский Солид Банк предлагает осуществить свои планы на долгожданный отдых. И большие выходные на майские праздники отличная возможность для этого.
С кредитом «Акционный» Солид Банка по ставке от 5,6% годовых можно использовать эти 10 дней по максимуму: уехать в мини-путешествие, заняться ремонтом или совершить крупную покупку.
Заявку на кредит можно оставить во всех офисах Солид Банка: с 4 по 7 мая все офисы банка работают, рабочее время сокращено всего на 1 час. А также, можно оставить онлайн заявку на кредит на сайте банка www.solidbank.ru и сразу получить предварительное решение по ней!
Условия кредита «Акционный» от Солид Банка:
• сумма: от 100 тыс. руб. до 1 млн руб.;
• ставка: от 5,6% до 16,9% годовых*;
• срок: от 13 мес. до 5 лет;
• обеспечение: до 700 тыс. руб. – не требуется, свыше 700 тыс. – поручительство или залог.
Подробности в офисах АО «Солид Банк», а также по телефону 8-800-775-56-06 (звонок по России бесплатный).