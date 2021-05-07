ФНС России исключила из ЕГРИП основную часть недействующих ИП

Это более 500 тыс. недействующих предпринимателей, сообщают в ФНС.

Речь идет о тех ИП, которые не сдавали отчетность более 15 месяцев, или у которых истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента и при этом не погашены долги по налогам. Такая мера позволяет прекратить начисление страховых взносов тем, кто давно перестал заниматься бизнесом, но ИП по какой-либо причине не закрыл.

Если предприниматель не согласен с исключением, он может направить возражение или просто представить отчетность. При подаче возражения или отчетности в течение месяца после публикации информации процедура исключения прекращается, и предприниматель остается действующим. Этим правом уже воспользовались более 26 тысяч предпринимателей, в отношении которых процедура исключения прекращена.

Исключение из ЕГРИП по решению регистрирующего органа позволяет не только прекратить начисление страховых взносов, которые необходимо уплачивать независимо от того, ведет предприниматель деятельность или нет. Также исчезает обязанность по сдаче любых видов отчетности.

Однако прекращение статуса предпринимателя не освобождает от уплаты недоимки по налогам и сборам, не является основанием для списания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, соответствующим пеням и штрафам. Кроме этого, необходимо учитывать, что при исключении из ЕГРИП по решению регистрирующего органа возникает запрет на повторную регистрацию предпринимателя в течение трех лет.