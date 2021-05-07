Вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрировали в России

Разработчики заявляют, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа, сообщают РИА Новости.

«Эффективность <...> составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов», – сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Фонд уточнил, что расчет эффективности делали на основе данных россиян, получивших только одну дозу «Спутника» в рамках программы массовой гражданской вакцинации в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.

Первая и вторая фазы исследования безопасности и иммуногенности препарата начались в январе 2021 года, промежуточные итоги подвели к 10 марта. Третья фаза клинического исследования с участием семи тысяч человек проходит в России, ОАЭ, Гане и других странах. Промежуточные данные ожидают в мае.