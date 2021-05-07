Россиянам разъяснили правила сбора грибов и березового сока

В России нет ограничений для сбора в лесу грибов, орехов, ягод и дикорастущих плодов для собственных нужд, сообщают РИА Новости со ссылкой на минприроды.

«Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно!», – говорится в заявлении.

При этом уточняется, что в ряде регионов могут действовать местные правила заготовки дикоросов, установленные законами самих субъектов, однако они не распространяются на всю страну.

В ведомстве заверили, что у обычных граждан не будут проверять, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным нормам.

«Ни в каких приказах федерального Министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений», – подчеркнули там.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что после вступления в силу новых приказов Минприроды в стране можно будет собирать только лисички, маслята, сыроежки и опята с диаметром шляпки более полутора сантиметров, а белые грибы, подосиновики и подберезовики — с диаметром шляпки от 2,5 сантиметра.

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Напомним, что Правительство Иркутской области объявило разработке стратегии развития переработки дикоросов. На сегодняшний день заготовкой и переработкой пищевых лесных ресурсов занимаются 35 предприятий, сообщают в областной администрации.

В 2020 году в регионе заготовлено свыше тысячи тонн дикорастущих пищевых ресурсов. Выпускается широкий ассортимент продукции: свежая и замороженная ягода, муссы, сиропы, пастила, клюква в сахарной пудре, варенья, джемы, конфитюры, различные виды грибов, папоротник соленый, разнообразная продукция из кедрового ореха (ядра, масло, мука, жмых, молоко, десерты), кедровая живица, фиточаи, бальзамы из лекарственных трав, таблетированные и капсулированные биопрепараты, сиропы и бальзамы, натуральные масла, косметические средства, широкий спектр растительных экстрактов и многое другое.