При расчете налога на имущество кадастровая стоимость объекта уменьшается на законодательно установленную величину

В Иркутской области расчет налога на имущество физлиц в зависимости от кадастровой стоимости впервые будет осуществлен в 2021 году – при расчете налога за прошлый год, сообщают в ФНС.

При этом налоговая база в отношении квартиры и части жилого дома определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 кв. м общей площади этой квартиры (части жилого дома); в отношении комнаты или части квартиры – уменьшается на величину кадастровой стоимости 10 кв. м их площади; в отношении жилого дома – 50 кв. м общей площади.

Налоговая база в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома), находящегося в собственности физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 кв. м общей площади квартиры, (части квартиры, комнаты) или 7 кв. м общей площади жилого дома (части жилого дома) в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Напомним, что с 2021 года налог на имущество в Иркутской области рассчитывается от кадастровой стоимости.

Освобождение от налога предусмотрено для пенсионеров, участников войны, инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации, бывших и нынешних военнослужащих, членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, физических лиц, осуществляющих профессиональную творческую деятельность, владельцев хозяйственных строений, площадью не более 50 кв. метров и других категорий налогоплательщиков.