Что нельзя хранить на чердаках

В Кадастровой палате рассказали, что владельцам многоквартирных домов запретили хранить на чердаках в 2021 году.

С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации вступили в силу новые правила противопожарного режима. Эксперты Кадастровой палаты по Иркутской области рассказали, какие запреты коснулись жильцов многоквартирных и жилых домов.

Одним из основных является запрет на хранение личных вещей жильцов на чердаках, цокольных (подвальных) этажах и в подвалах многоквартирных домов. Данное требование относится к хранению любых вещей, в том числе хранению продукции – овощей, фруктов, домашней консервации, а также оборудования, мебели и других предметов.

На подвальных окнах и в оконных проемах запрещается установка глухих решеток, особенно если они являются эвакуационными выходами. Все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без ключа.

Кроме этого, жильцам запрещается эксплуатировать неисправное газовое оборудование, а также газовые плиты и прочие газовые приборы, которые не прошли проверку и плановое техническое обслуживание. Таким образом, перед началом использования газовой плиты домовладельцу нужно провести ее техобслуживание.

Под запретом также использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир. В зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня (зажженные свечи, непотушенные сигареты, керосиновые лампы и др.)

В случае несоблюдения установленных запретов грозит административный штраф до пяти тыс. рублей.

Также стоит обратить внимание, что на землях общего пользования и на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, кроме мест и способов, установленных органами местного самоуправления.