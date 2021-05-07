Почти во всех районах Приангарья за сутки коронавирусом заболели менее 10 человек

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, в большинстве районов Приангарья за сутки зарегистрировано менее 10 случаев заболевания.

Фото оперштаба Иркуской области

Более 10 людей за день заболели только в Иркутске – 58, а также в Ангарске – 14 человек. По 9 новых случаев заболевания зафиксированы в Братске и Иркутском районе. Более чем в 20 территориях региона ни один человек не заболел коронавирусом за сутки.

Всего за день зафиксировано 124 случая заболевания, с начала пандемии коронавирус в регионе подтвердился у 67,2 тысячи человек.