Первый региональный геохакатон проведёт детский технопарк «Кванториум Байкал»

Первый геохакатон – командное мероприятие для молодых разработчиков IT-сферы, будет посвящен теме геоинформационных систем (ГИС), сообщают в областной администрации.

Участие в нем могут принять учащиеся, объединённые в команды от образовательных организаций, в том числе, организаций дополнительного образования детей, реализующих программы технической направленности, а также отдельные участники в возрасте от 13 до 17 лет. Всего 15 команд, в состав которых может входить от двух до пяти человек.

На площадке будут обсуждаться автоматизированные системы, функциями которых являются сбор, хранение, интеграция, анализ и графическая интерпретация пространственно-временных данных, а также связанной с ними атрибутивной информации о представленных в ГИС объектах.

Геохакатон будет проходить по трем трекам: скрытые памятники архитектуры, благоустройство парковых зон и чистый город. Организаторы предложат участникам решить задачи урбанистики с применением современных геоинформационных технологий, выбрав один из трёх треков.

В рамках мероприятия состоятся соревнование по решению кейсов геоинформационной направленности, а также мастер-классы экспертов ГИС-отрасли по направлениям: искусственный интеллект, машинное обучение, геомаркетинг и другие.

Первый региональный геохакатон состоится 13 мая.