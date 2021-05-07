В Киренском и Катангском районах ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления

По состоянию на утро 7 мая в Иркутской области паводковая обстановка стабильная, уровни воды на реках ниже критических отметок, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

На реках западных и верхнеленских районов ледоход прошёл, наблюдаются остаточные забереги, местами ледоход до 80%. На реках центральных и северных районов области остаточные забереги, подвижка льда, ледостав с закраинами и полыньями до 30%, вода на льду.

Нижняя кромка льда на реке Лене находится в 5 км ниже по течению от населённого пункта Красноярово Киренского района (в 118 км выше по течению от города Киренска). За сутки ледоход прошёл 23 км. Верхняя кромка льда – в 6 км выше по течению от посёлка Улькан (в 147 км выше по течению от города Киренска).

От истока реки Лены на протяжении 1 052 км наблюдается открытая вода, на протяжении 29 км отмечаются разводья льда, местами ледоход.