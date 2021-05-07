Летние корпоративы чаще планируют IT-компании и банки

В каждой четвертой российской компании запланированы летние корпоративные мероприятия. Самые популярные форматы: выезд на природу, командообразующие мероприятия и спортивные соревнования. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 работодателей из всех округов страны.

В каждой четвертой российской компании на лето запланированы корпоративные мероприятия (25%). Чаще остальных планируют корпоративный отдых компании сферы информационных технологий (31%) и банки (30%). Судя по комментариям, чаще всего предприятия и организации отмечают летом дни рождения компаний и профессиональные праздники. Самые популярные форматы летних корпоративов — выезд на природу, спортивные мероприятия и тимбилдинг. Реже организуют выезды на экскурсии, посещение выставок и прогулки на теплоходах.

По сравнению с 2019 годом (периодом до пандемии), в 38% российских компаний бюджет на летние корпоративы не изменился. В каждый пятой компании (20%) расходы на корпоративные мероприятия увеличились, в 17% компаний — уменьшились.