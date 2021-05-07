Строительство детской больницы во Втором Иркутске идет по плану

В настоящее время общая техническая готовность объектов составляет 76%, сообщают в администрации области.

Объект включает в себя комплекс зданий – поликлинику на 400 посещений и женскую консультацию на 200 посещений. Строительство ведется в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения». Новое медучреждение будет обслуживать около 15 тыс. детей.

– За последние пять лет количество прикрепленного детского населения возросло на 1800 человек. Сейчас мы работаем в стесненных условиях. Расчетная мощность поликлиники составляет 110 посещений в смену, а по факту более четырехсот. Мы с нетерпением ждем переезда, – отметила исполняющая обязанности главного врача ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО» Марина Дегтярева.

В настоящее время ведется работа по приобретению медицинского оборудования. На строительство и оснащение медучреждения заложено 1,5 млрд рублей.

– Учреждения будут оснащены по последнему слову техники. Поэтому сегодня дал поручение минздаву формировать кадровый состав и готовить специалистов высшей категории, – подчеркнул губернатор.

Напомним, что за прошедшие сутки в большинстве районов Приангарья за сутки зарегистрировано менее 10 случаев заболевания. Более 10 людей за день заболели только в Иркутске – 58, а также в Ангарске – 14 человек. По 9 новых случаев заболевания зафиксированы в Братске и Иркутском районе. Более чем в 20 территориях региона ни один человек не заболел коронавирусом за сутки.