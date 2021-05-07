Каждый пятидесятый житель Земли заразился коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 155,9 млн, таким образом, доля инфицированных составляет более 2% населения планеты, соответственно, инфекцию обнаружили у каждого пятидесятого жителя Земли, пишет ТАСС.

«К настоящему моменту в мире зарегистрировано 155 912 случаев заболевания, вызываемого новой инфекцией. При этом около половины из них приходится на пять стран - США (32,7 млн), Индию (21,5 млн), Бразилию (15 млн), Францию (5,8 млн) и Турцию (5 млн)», – отмечает издание.

Число умерших из-за ковида увеличилось до 3,2 млн – это 2,1% от всех инфицированных. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в США (583 тыс.), Бразилии (415 тыс.) и Индии (230 тыс.). Самые высокие показатели летальности отмечаются в Йемене (19,6%) и Мексике (9,3%). В России умерли 112,2 тыс. или 2,3%.