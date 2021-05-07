Названы территории Иркутска, которые планируется превратить в комфортную среду в 2022 году

Мэрия Иркутска опубликовала список восьми территорий Правобережного округа, которые планируется благоустроить в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

Фото администрации Иркутска

Это берег реки Ушаковки (3 этап), «Площадь Декабристов», северная часть острова Юность, лесопарковая зона микрорайона Зеленый, сквер в районе домов мкр-н. Топкинский, 38-48, ул. Нижняя Набережная (2 этап), ул. Карла Маркса (участок от ул. Ленина до бульвара Гагарина), сквер в районе дома №1 по ул. Волконского. Благоустройство всех объектов станет возможно, если общественные пространства наберут необходимое количество голосов.

«Среди наиболее интересных проектов для Правобережного округа Иркутска можно выделить участок улицы Карла Маркса от Ленина до бульвара Гагарина. Там планируется создание новых пешеходных дорожек с применением мощения брусчаткой из натуральных материалов, установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, велопарковки), уличных указателей, информационных стендов, афишной тумбы, столбов ограждения. Отдельное внимание уделим устройству освещения и работам по уходу за зелеными насаждениями. В качестве декоративного элемента появятся настенные уличные часы на кронштейне», – рассказала начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела.

Всего для голосования предложено 19 территорий во всех округах Иркутска. Каждый житель может выбрать один из предложенных объектов для благоустройства. На сайте мэрии загружены проекты, их описание и фотографии.