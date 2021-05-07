В каких регионах России больше всего любят спорткары

На долю Иркутской области пришлось 0,47% продаж спортивных автомобилей с пробегом.

Эксперты Авито Авто проанализировали рынок подержанных спортивных автомобилей в I квартале 2021 года и определили регионы, где спорткары пользуются наибольшей популярностью. Лидерами стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Ленинградская область и Санкт-Петербург.

В исследовании Авито Авто принимали участие автомобили класса «S», к которым согласно европейской системе классификации относятся суперкары или спорткупе.

По данным сервиса, по итогам первых трех месяцев года средняя цена спорткара на вторичном авторынке Иркутской области составила 230 000 рублей, что на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Дороже всего спортивные автомобили с пробегом в I квартале стоили в Москве и Московской области (средняя цена – 1 300 000 рублей), Дагестане (средняя цена – 1 000 000 рублей), а также Новосибирской области (средняя цена – 950 000 рублей).

Лидером по доступности среди подержанных спорткаров по итогам первых трех месяцев 2021 года стала Иркутская область (средняя цена – 230 000 рублей), на втором месте – Алтайский край (средняя цена – 248 000 рублей), на третьем – Ярославская область (средняя цена – 250 000 рублей).

В I квартале 2021 года доля продаж спортивных автомобилей составила 0,23% от всех сделок на вторичном авторынке Иркутской области.

В каких регионах России спорткары пользуются наибольшим спросом

По данным Авито Авто, в I квартале 2021 года активнее всего приобретали спорткары с пробегом жители Москвы и Московской области. На долю столичной агломерации пришлось 28,2% продаж автомобилей этого сегмента.

На втором месте – Краснодарский край, на который пришлось 11,4% продаж спортивных автомобилей на вторичном авторынке.

Ленинградская область и Санкт-Петербург занимают третье место в рейтинге по уровню продаж: доля региона в I квартале составила 8,5%. В топ регионов с наиболее активным спросом на спорткары с пробегом также вошли Челябинская, Ростовская область и Крым с долями продаж в 3%, 2,8% и 2,5% соответственно.

Доля спортивных автомобилей с пробегом на вторичном авторынке Иркутской области составляет 0,47% от общероссийских продаж спорткаров.

В целом по России и в ряде регионов продажи спорткаров по итогам 2020 года выросли в сравнении с 2019 годом. В масштабах всей страны рост составил 8,5%. В Иркутской области продажи подержанных автомобилей этого сегмента выросли на 51%, в Алтайском крае – на 43,4%, а в Новосибирской области – на 36,3%.

Самые востребованные спортивные модели в России и динамика средних цен

На первом месте в рейтинге самых продаваемых на вторичном авторынке моделей сегмента «S» по итогам I квартала 2021 года оказалась Toyota Celica со средней ценой 299 000 рублей. Средняя стоимость автомобилей этой модели в I квартале выросла на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На второй позиции – BMW 6 серии со средней ценой 899 000 рублей (+19,9% за год), доля модели от общего количества продаж спортивных автомобилей на вторичном авторынке составляет 8,32%.

На третьей строчке – Audi TT (доля в продажах – 5,78%). Средняя цена подержанных автомобилей этой модели за год снизилась на 10,7% и осталась на уровне 500 000 рублей.

В топ-5 наиболее востребованных на вторичном авторынке спорткаров также вошли Mercedes-Benz CL-класс (средняя цена – 810 000 рублей, динамика средней цены за год – +11%) и Ford Mustang (средняя цена – 2 050 000 рублей, динамика средней цены за год – +37,6%).