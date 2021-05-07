Камень установили на месте будущего памятника Афанасию Белобородову в Иркутской области

Открытие состоялось на родине Дважды Героя Советского Союза – в поселке Баклаши Шелеховского района, сообщают в мэрии Иркутска.

В мероприятии также приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Тен, глава Баклашинского муниципального образования Александр Федоров, ректор ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» Михаил Корняков, начальник Восточно-Сибирского института МВД России Павел Капустюк.

Проект памятника Афанасию Белобородову разрабатывается совместно со студентами ИРНИТУ. Мемориал планируют установить в день окончания Второй мировой войны. В этом году исполняется 80 лет с начала контрнаступления Красной армии под Москвой. Афанасий Павлантьевич командовал дивизией, которая сражалась против нескольких немецких дивизий под Москвой, сибиряки в итоге разбили немцев и отстояли столицу.