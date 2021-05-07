Заявление в учреждение медико-социальной экспертизы теперь можно подать в электронном виде

Врачи-эксперты отмечают значительное увеличение числа заявлений на медико-социальную экспертизу через портал Госуслуг, сообщают в мэрии Иркутска.

Только в течение последней недели апреля в Главное бюро МСЭ по Иркутской области поступило 8 таких заявлений в электронном виде. Возможность жителей Приангарья обращаться в бюро МСЭ в цифровом формате появилась благодаря созданному недавно новому сервису в разделе «Мое здоровье» на Госуслугах.

Перевод предоставления услуг в электронный вид значительно облегчит жизнь людей с инвалидностью. Необходимо отметить, что уже в 2022 году запланирован запуск системы, позволяющей человеку самому выбирать время проведения освидетельствования.