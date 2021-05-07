Иркутская область подаст заявку на участие в конкурсе грантов для создания научно-образовательного центра «Байкал»

Победители конкурса получат гранты в форме субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку научно-образовательных центров мирового уровня, сообщают в администрации области.

Документы необходимо подать не позднее 27 мая 2021 года.

НОЦ «Байкал» представляет собой объединение бизнеса, науки и вузов. При поддержке правительств Иркутской области и Республики Бурятия консорциум научно-образовательных организаций и предприятий реального сектора экономики будет отвечать новым вызовам, способствовать получению конкурентоспособных технологий, а также подготовке кадров для решения крупных научно-технологических задач, что приведет к развитию отраслей и росту валового регионального продукта.

В качестве направлений НОЦ рассматриваются переработка промышленных отходов, комплексная переработка древесины, эко-биотехнологии и фармацевтика. Губернатор поручил профильным министерствам доработать эти направления во взаимодействии с бизнесом и сформировать заявку на конкурс совместно с Республикой Бурятия.