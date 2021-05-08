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Иркутск и Братск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом в регионе

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Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, больше всего людей за сутки заболели в областном центре и Братске.

<p>Фото регионального оперштаба</p>

Фото регионального оперштаба

В Иркутске за день заболели 60 человек, в Братске – 13, в Ангарске – 12. Более 10 людей за день заболели также в Баяндаевском районе.

Во всех остальных районах и городах зафиксировано либо менее десяти новых случаев болезни, либо – нисколько.

Всего за день коронавирус в Приангарье обнаружили у 120 человек. С начала пандемии в регионе заболели 67,3 тысячи людей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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