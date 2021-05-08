Иркутянин в одиночку пересек Байкал на велосипеде

Житель Иркутска Евгений Глазунов в одиночку пересек озер Байкал на велосипеде, сообщила мэрия на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото мэрии Иркутска

На это ему потребовалось 3 дня и 6 часов. За этот период спортсмен преодолел 663 километра от Слюдянки до Северобайкальска. Евгений ехал на велосипеде «кросс-кантри» с шипованными шинами, ориентируясь по бумажной карте. Ночевал в рыбацком зимовье и на турбазе. В первый день молодой человек проехал 174 километра, во второй — 211, в третий – 202, и еще 76 километров на финише.

«У меня не было цели поставить рекорд или кому-то что-то доказать. Скорее, я соревновался с собой, мне было важно уложиться в четыре дня — и я это сделал, проехав маршрут быстрее, чем в 2012 году», — поделился Евгений Глазунов.

9 лет назад спортсмен уже преодолевал Байкал на велосипеде от Листвянки до Северобайкальска за четыре дня в рамках состязаний Siberian Black Ice Race, тогда он стал победителем в дисциплине «марафон».

В этом году Евгений Глазунов решил самостоятельно повторить маршрут, учитывая прошлые ошибки и опыт. К поездке от тщательно готовился – тренировался, изучал дорогу, мониторил погоду и состояние льда.