Большинство россиян считают, что День Победы важнее дня рождения – аналитики

День Победы россияне любят больше, чем собственный день рождения и считают его более важным, чем личные события, – к такому выводу пришли аналитики портала Superjob.

«День Победы – главный праздник для россиян: положительно оценивают его рекордные 95% опрошенных, в том числе 81% – однозначно положительно, а 14% – скорее положительно. Судя по комментариям, причина всенародной любви к 9 Мая заключается в объединяющей силе этого праздника: вклад в победу над фашизмом внесла практически каждая российская семья», – отмечается в сообщении.

В опросе поучаствовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из 456 населенных пунктов страны. Исследование проводилось с 4 по 6 мая 2021 года.