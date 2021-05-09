Рекордно низкое за 7 месяцев число заболевших COVID-19 зафиксировали в Прианагрье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за минувшие сутки в Приангарье было зафиксировано рекордно низкое за 7 месяцев число инфицированных.

По данным на 9 мая инфекцию обнаружили у 118 человек. Всего с начала пандемии – у 67,5 тысячи.

Выздоровели от ковида за последние сутки 108 людей, скончались – восемь человек.

В лидерах по суточному приросту в регионе Иркутск и Ангарск, где обнаружено 57 и 14 новых случаев соответственно.

На остальных территориях выявлено либо менее 10 новых случаев, либо – нисколько.