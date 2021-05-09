Путин: России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Москве с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что российские власти делают все, чтобы приезжающие трудовые мигранты чувствовали себя комфортно, ведь сейчас стране действительно не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, пишет ТАСС.

«Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», – заявил глава государства, затронув тему трудовых мигрантов.

Путин также указал на то, что мигранты направляют из РФ достаточно большой объем средств для поддержки своих семей. «И я считаю, что это абсолютно положительный процесс», – заключил глава государства.