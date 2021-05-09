Двое 10-летних мальчиков подожгли траву в Приангарье, огонь перекинулся на постройки у дома

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило на своей странице в Instagram, что в городе Нижнеудинске двое 10-летних мальчиков подожгли траву на пустыре, после чего огонь перекинулся на постройки во дворе дома.

Инцидент произошел накануне на улице Пушкина. «Ветер моментально раздул огонь на большую площадь. Мальчики, осознав, к каким последствиям привела шалость, пытались тушить самостоятельно, но не справились с пламенем. Огонь перекинулся на надворные постройки», – отмечают спасатели.

Соседи вызвали пожарных, которые ликвидировали пожар за 10 минут. Пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники полиции проводят профилактическую работу с подростками и их родителями.