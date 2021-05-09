Жители Иркутской области показали, как празднуют 9 Мая, и поделились семейными историями

Жители Иркутской области на просторах социальных сетей показали, как празднуют День Победы, поделились семейными историями, фотоснимками и поздравлениями.
9 мая – самый важный и самый дорогой в нашей стране праздник. Мы всегда встречаем его всенародно и торжественно – все...Опубликовано Антоном Красноштановым Суббота, 8 мая 2021 г.
Пока мы живы они с нами! С Днём Победы!Опубликовано Олегом Боровским Суббота, 8 мая 2021 г.
Мои деды. Две судьбы. Две мои ветки - сибирская и татарская - Крохалев Константин и Нигматуллин Хамидулла. Дед...Опубликовано Еленой Герасимовой Суббота, 8 мая 2021 г.
День Победы - праздник освобождения от немыслимого четырехлетнего напряжения, от тяжелейшего гнета, и физического, и...Опубликовано Сергеем Язевым Суббота, 8 мая 2021 г.
Уважаемые жители Катангского района! Примите искренние поздравления с Днём Победы! Память о борьбе и Великой Победе над...Опубликовано Катангой Наш Домом Суббота, 8 мая 2021 г.
Пока мы живы они с нами! С Днём Победы!Опубликовано Олегом Боровским Суббота, 8 мая 2021 г.
Памяти павших будем достойны... тренер СК ФУДО-ДЖИТСУ Павел Евгеньевич Продан на параде несёт знамя! А через несколько...Опубликовано Петром Неупокоевым Суббота, 8 мая 2021 г.
С днем Великой Победы! ⠀ Уважаемые жители Иркутской области! Дорогие участники и ветераны войны, труженики тыла, дети...Опубликовано Артемом Лобковым Суббота, 8 мая 2021 г.
Дорогие иркутяне, прибайкальцы! Дорогие россияне! Я хочу каждого из вас поздравить с нашим главным праздником, святым...Опубликовано Ларисой Егоровой Суббота, 8 мая 2021 г.
Торжественный митинг «Победа, которую нам завещали», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне...Опубликовано Администрация Саянска Суббота, 8 мая 2021 г.