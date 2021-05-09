Новости

Жители Иркутской области показали, как празднуют 9 Мая, и поделились семейными историями

Жители Иркутской области на просторах социальных сетей показали, как празднуют День Победы, поделились семейными историями, фотоснимками и поздравлениями.

 

9 мая – самый важный и самый дорогой в нашей стране праздник. Мы всегда встречаем его всенародно и торжественно – все...

Опубликовано Антоном Красноштановым Суббота, 8 мая 2021 г.

 

 

 

Пока мы живы они с нами! С Днём Победы!

Опубликовано Олегом Боровским Суббота, 8 мая 2021 г.

 

Мои деды. Две судьбы. Две мои ветки - сибирская и татарская - Крохалев Константин и Нигматуллин Хамидулла. Дед...

Опубликовано Еленой Герасимовой Суббота, 8 мая 2021 г.

 

День Победы - праздник освобождения от немыслимого четырехлетнего напряжения, от тяжелейшего гнета, и физического, и...

Опубликовано Сергеем Язевым Суббота, 8 мая 2021 г.

 

 

Уважаемые жители Катангского района! Примите искренние поздравления с Днём Победы! Память о борьбе и Великой Победе над...

Опубликовано Катангой Наш Домом Суббота, 8 мая 2021 г.

 

Пока мы живы они с нами! С Днём Победы!

Опубликовано Олегом Боровским Суббота, 8 мая 2021 г.

 

 

Памяти павших будем достойны... тренер СК ФУДО-ДЖИТСУ Павел Евгеньевич Продан на параде несёт знамя! А через несколько...

Опубликовано Петром Неупокоевым Суббота, 8 мая 2021 г.

 

С днем Великой Победы! ⠀ Уважаемые жители Иркутской области! Дорогие участники и ветераны войны, труженики тыла, дети...

Опубликовано Артемом Лобковым Суббота, 8 мая 2021 г.

 

Дорогие иркутяне, прибайкальцы! Дорогие россияне! Я хочу каждого из вас поздравить с нашим главным праздником, святым...

Опубликовано Ларисой Егоровой Суббота, 8 мая 2021 г.

 

Торжественный митинг «Победа, которую нам завещали», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне...

Опубликовано Администрация Саянска Суббота, 8 мая 2021 г.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Продуктовый ритейл
Еда все дороже
ФРС запускает мировую волну революций?
Гречка подорожает на 5-10% по итогам года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании