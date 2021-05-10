Кабмин рассмотрит ограничения на экспорт бензина

Меру введут в случай экстренной необходимости, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра энергетики Николая Шульгинова.

– Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости, – сказал он.

Ранее Минэнерго опубликовало проект постановления правительства, который вносит поправки в список товаров, «являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».