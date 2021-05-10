Подержанные автомобили дорожают быстрее, чем новые

Эксперты назвали причины роста цен.

Так, по оценкам «Авто.ру», в первом квартале 2021-го рост средневзвешенных цен на вторичном рынке составил 4,7%, а с начала прошлого года – 25% или 135 тыс. рублей в рублевом эквиваленте. В то же время новые автомобили подорожали в среднем на 2,5% и 15% соответственно, сообщает Российская газета.

По словам директора департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимира Желобова, дефицит новых машин сформировал ажиотажный спрос на автомобили с пробегом от 1 до 3 лет, которые подорожали, нередко до стоимости новых авто. С увеличением доступности по новым автомобилям спрос на подержанные машины будет стабилизироваться, при этом их стоимость продолжит расти, но меньшими темпами, чем сейчас.

«Как показывает история автомобильного рынка в России, после достижения высоких цен очевидного снижения уже не будет. В этом году особой привязки к политике ценообразования на первичном авторынке в отношении подержанных машин не предвидится. Основным фактором остаются наличие новых автомобилей в свободной продаже на складах дилеров и в поставке. Подорожание автомобилей с пробегом будет незначительное и только по тем маркам и моделям, которые пользуются высоким спросом. На рост цен будет влиять и возраст автомобиля, его состояние, количество предыдущих собственников, аварийность и т.д. В разных ценовых сегментах разница будет очевидна», – говорит заместитель генерального директора по продажам автомобилей с пробегом «Aвтодом» Владислав Хайновский.