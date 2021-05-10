Миндрав РФ выпустил новую версию рекомендаций по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России выпустило новую 11-ую версию рекомендаций по лечению коронавируса, подготовленную ведущими отечественными экспертами с учетом накопленных научных данных и клинической практики, сообщается на сайте ведомства.

«В новой версии Рекомендаций внесены изменения и уточнения в разделы по этиотропному и патогенетическому лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии. Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций. Из списка возможных к назначению лекарственных препаратов для лечения COVID-19 исключен гидроксихлорохин», – отмечается в сообщении.

Кроме того, обновлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом. Раздел по профилактике инфекции у взрослых дополнен информацией о вакцинах «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Над новой версией рекомендаций работали более 100 российских экспертов различных специальностей, проводился тщательный анализ комплекса данных о результатах исследований и опыте применения лекарств. По результатам анализа перспективные и в достаточной степени изученные препараты одобряются для использования, а препараты, показавшие сравнительно невысокую эффективность, исключаются из перечня рекомендованных.