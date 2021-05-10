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Какие продукты подорожают в начале лета

В России за минувший месяц был выявлен рост цен на некоторые продовольственные товары, сообщает Вечерняя Москва. 

Так, в цене прибавили куриные яйца, которые в среднем подорожали на 6,82 процента, выросла стоимость картофеля, белокочанной капусты, свеклы, моркови и других корнеплодов.

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По словам финансового аналитика и доктора экономических наук Владимира Смирнова, рост цен на куриные яйца, а вслед за ним и скачок цен на мясо птицы начался еще в марте. Такая динамика была связана с плохой урожайностью, повышением стоимости корма для птицы и инфляцией, которая также привела к подорожанию этого продуктового сегмента:

– Куриное мясо и яйца в марте продемонстрировали высокие темпы удорожания – на 7,2 и более 5 процентов соответственно. Такие цифры привлекли внимание даже антимонопольщиков. После чего начался анализ ценообразования и определения розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей. Кроме того, начались и внеплановые проверки относительно мяса птицы у крупных ведущих производителей.

Более того, из-за подорожания отдельной категории овощей и фруктов Федеральная антимонопольная служба, как уточнил Смирнов, назначила проверку поставщиков плодоовощной продукции: – Проверки начались еще месяц назад, так как картофель и морковь, например, выросли в цене в среднем на 13-15 процентов. Рост цен тоже был зафиксирован в марте этого года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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