Паром «Ольхонские ворота» от материка до острова запустили в Приангарье

Паром «Ольхонские ворота», следующий от материка до острова Ольхон Иркутской области и обратно, запущен, сообщили SIA.RU в диспетчерской службе Восточно-Сибирского речного пароходства.

В настоящее время переправа работает по расписанию до 21:00. После – в зависимости от ледовой обстановки из-за продолжающегося хода льда на озере Байкал.

Транспорт отправляется ежедневно каждый час от Ольхона до материка с 7:00 до 23:00 за исключением периодов с 10:00 до 11:00 и 17:00 до 18:00 – в это время проводится техническая проверка транспорта. От Сахюрты паром отправляется каждый час с 07:30 до 23:30 за исключением времени технической проверки.

Данное расписание для этого парома будет актуально до 31 августа. Паромы «Дорожник» и «Семен Батагаев» будут запущены с 1 июня.

Проезд на транспорте – бесплатный. В Восточно-Сибирском речном пароходстве отмечают, что при полной загрузке судов отход в рейс может осуществляться ранее времени, установленного расписанием.