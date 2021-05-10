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Иркутские полицейские организовали под балконом ветерана праздничный концерт

Участники вокального ансамбля МВД «Байкальский щит» утром 9 мая провели праздничный концерт для труженицы тыла и ветерана МВД Нинель Тимощенко, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

В центре Иркутска для 92-летней Нинель Вадимовны, которая в военные годы потеряла родственников в блокадном Ленинграде, а в послевоенное время посвятившего всю свою жизнь борьбе с преступностью и службе в уголовном розыске, полицейские исполнили популярные композиции военных лет. Соседи и случайные прохожие подпевали исполнителям, аплодируя под балконом ветерана.

В конце встречи Нинель Тимощенко поблагодарила организаторов сюрприза, пожелала всем собравшимся мирного неба над головой и здоровья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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