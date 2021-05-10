Названа причина развода Билла и Мелинды Гейтс

На это могли повлиять контакты Билла Гейтса с обвиненным в секс-торговле финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Поводом для развода сооснователя Microsoft Билла Гейтса с женой Мелиндой могли быть контакты бизнесмена с американским финансистом Джеффри Эпштейном, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Эпштейна обвиняли в секс-торговле несовершеннолетними, он совершил самоубийство в тюрьме в августе 2019 года.

Газета пишет со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, а также на слова бывшего сотрудника благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, что контакты ее мужа с Эпштейном были «одним из источников для беспокойства» Мелинды.

По словам экс-сотрудника фонда, ее опасения по этому поводу возникли еще в 2013 году, после того, как они с Биллом встретились с Эпштейном. Она сказала об этом мужу, однако он продолжил общение с Эпштейном.

The Wall Street Journal сообщает, что Мелинда Гейтс консультировалась с адвокатами по разводам с 2019 года. Она называла брак с сооснователем Microsoft «безвозвратно разрушенным», уточняет газета.