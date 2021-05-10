Глава Минздрава Омской области пропал в лесу

Александр Мураховский пропал 7 мая в лесу на севере региона. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Около суток знакомые мужчины искали его самостоятельно, затем обратились в полицию. В поисковой операции задействованы около 100 человек.

В результате поисковых мероприятий в воскресенье в 6,5 км от охотничьей базы обнаружили квадроцикл пропавшего, самого мужчины рядом с ним не было.

Источник в органах местной власти рассказал ТАСС, что в лесу, где пропал министр, местные жители видели медведей.