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Подведены итоги конкурса «Открытка ветерану» в Иркутской области

Всего на конкурс было прислано свыше ста работ со всех районов области, сообщают в ГУ МВД Приангарья.

Среди участников – дети сотрудников органов внутренних дел, служащих и работников подразделений ГУ МВД.

Задачами организаторов конкурса было привлечение внимания молодёжи к героическим страницам истории России, развитие творческих навыков, воспитание молодёжи, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, а также формирование уважительного отношения к её героям, участникам и ветеранам. Все участники будут отмечены благодарностями и грамотами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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