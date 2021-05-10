Акция «Посади дерево – подари Планете жизнь» пройдет в Иркутске

Участников акции просят взять с собой ёмкость для полива, лопату и перчатки.

Регистрация команд от 10 человек для участия в X ежегодной традиционной городской акции «Посади дерево – подари Планете жизнь» 22 мая 2021 года в Иркутске.

Присоединиться к акции по посадке деревьев можно на двух площадках: