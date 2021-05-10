Акция «Посади дерево – подари Планете жизнь» пройдет в Иркутске

Участников акции просят взять с собой ёмкость для полива, лопату и перчатки.
Регистрация команд от 10 человек для участия в X ежегодной традиционной городской акции «Посади дерево – подари Планете жизнь» 22 мая 2021 года в Иркутске.
Присоединиться к акции по посадке деревьев можно на двух площадках:
- Кайский бор (ул. Маяковского) по соседству с курортом «Ангара». Собираемся 22 мая в 11. 00 на площадке, которая расположена чуть поодаль ост. «Музей истории г. Иркутска» (по пути следования из центра города в сторону Синюшиной горы).
- Ушаковский лес (ул. Дорожная). Собираемся 22 мая в 10.00 по адресу: ул. Дорожная, 29, а, (СОШ №20).