Предолимпийский чемпионат по вольной борьбе среди женщин стартует в Улан-Удэ 11 мая

Билеты можно приобрести на сайте чемпионата ulanude2021.ru, сообщают в правительстве республики.

Стоимость одного билета составляет 100 рублей за утреннюю программу, 300 рублей – финальная часть.

12 мая состоятся финальные схватки предолимпийского чемпионата России. Прямая трансляция будет вестись на Ютуб канале федерации спортивной борьбы России, местных телеканалах Ариг Ус, Тивиком, АТВ и федеральном канале Матч ТВ. Боец. Прямая трансляция финальных схваток чемпионата будет вестись с 6 камер, сообщает оргкомитет чемпионата.

Всего на чемпионат подали заявки 130 спортсменок из 23 регионов страны. Самые большие делегации из Москвы, Дагестана и Санкт-Петербурга. Бурятию представят 23 спортсменки, чемпионат пропустят Вероника Чумикова и Евгения Захарченко.

Победитель чемпионата получит 250 тысяч рублей, призеры – по 150 и 100 тысяч, соответственно, тренер победителя – 150 тысяч рублей. Призовой фонд составляет 7.5 млн рублей – по 750 тысяч на весовую категорию.