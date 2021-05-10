Дальний Восток примет форум ProДФО

Третий в 2021 году форум «ProДФО» стартует в Хабаровском крае 19 мая, сообщают в правительстве Республики Бурятии.

Федеральные и региональные эксперты из разных сфер, главы регионов Дальнего Востока, а также представители бизнеса и общественности обсудят вопросы, связанные с профессиональной самореализацией дальневосточной молодежи.

Участники Форума обсудят тенденции развития среднего специального и высшего образования в ДФО, состояние рынка труда, программы поддержки молодых семей и существующие на рынке труда тренды. Кроме того, им предстоит ответить на вопросы о том, как удержать молодежь, какую роль она играет в общественной и политической жизни региона, какие особенности в подготовке кадров для ТОРов и предприятий ДФО и как вырастить ученых, которые не уедут из региона.

Одним из основных мероприятий Форума станет планарная дискуссия «Будущее ДФО: как создать пространство для самореализации молодежи», в которой примет участие врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. На ней обсудят вопросы привлечения молодежи на Дальний Восток и меры по поддержке молодых семей.

Принять участие в форуме можно как онлайн, так и офлайн. Регистрация доступна по ссылке. Все сессии будут проходить в открытом формате: участники смогут задать вопросы спикерам и высказать свое мнение.