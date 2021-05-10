Новые ФОКи в муниципалитетах Иркутского района используются на сто процентов

Губернатор области посетил некоторые из них.

Физкультурно-оздоровительный комплекс, открытый 12 марта этого года в Большом Луге, пользуется большой популярностью среди местного населения, сообщают в областной администрации.

Напомним, что ФОК со стадионом и спортивными площадками строился в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта». Комплекс носит имя почетного жителя поселка Большой Луг Виктора Афанасьевича Михалева, который внес значительный вклад в развитие физической культуры и спорта.

В здании есть универсальный игровой и тренажерный залы, раздевалки, душевые, гардероб, тренерская и инвентарная комнаты. В настоящее время ФОК в неделю посещают около 300 человек. Для детей здесь организованы спортивные секции по футболу, каратэ, гимнастике, тяжелой атлетике. С 1 сентября этот список расширится. В ФОКе занимаются и взрослые. Для них открыты любительские секции – настольный теннис, волейбол, фитнес, рукопашный бой. Для людей старше 60 лет работает группа здоровья.