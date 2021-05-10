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Игорь Кобзев посетил предприятие по переработке дикоросов в Шелеховском районе

Бизнес занимается обработкой сосновых шишек.

– Попробовал продукцию, которую здесь производят. Скажу честно, это вкусно. И что важно – полезно. Всё-таки дары тайги, натуральный продукт. Даже для меня, хотя я живу в регионе уже довольно долго, это экзотика. Представляю, как востребован товар у туристов, – пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

Сейчас предприятие поставляет свой товар в гостиницы Байкальска, Листвянки и Ольхонского района. Продуктом уже заинтересовались предприниматели из Мурманской и Читинской области.

С учетом того, что объемы производства будут расти до 20 тонн и выше губернатор предложил автоматизировать производство.

– Как вариант, в следующем году заявиться на грант, чтобы приобрести нужное оборудование. А ещё подать заявку на право использование бренда «Продукты Приангарья», – пишет губернатор.

Также он анонсировал встречу с ассоциацией дикоросов, архитекторов и представителей турбизнеса.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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