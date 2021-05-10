Прогулки на речном трамвае возобновили в Иркутске

С 6 мая прогулки проходят ежедневно вдоль набережной Ангары с 13:00 до 19:00, сообщают в пресс-службе ВСРП.

Длительность экскурсии – от 30 минут до часа.

Стоимость 1 часа аренды теплохода «Сокол» – 14 тыс. рублей в час, а теплохода «Москва» – 17 тыс. рублей в час.