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Прогулки на речном трамвае возобновили в Иркутске

С 6 мая прогулки проходят ежедневно вдоль набережной Ангары с 13:00 до 19:00, сообщают в пресс-службе ВСРП.

Длительность экскурсии – от 30 минут до часа.

Стоимость 1 часа аренды теплохода «Сокол» – 14 тыс. рублей в час, а теплохода «Москва» – 17 тыс. рублей в час.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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