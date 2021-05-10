Новости

Новую школу почти на 200 мест построят в Большом Луге к сентябрю 2022 года

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что к сентябрю 2022 года будет построена новая школа почти на 200 мест в поселке Большом Луге Шелеховского района.

«В настоящее время стоит задача за лето возвести контур здания, чтобы зимой можно было заниматься отделочными работами», – отмечают власти. Строительство объекта уже началось.

Напомним, что помещение начального блока школы №8 было закрыто в 2015 году из-за аварийного состояния. В связи с этим занятия проходят в две смены в основном здании учреждения.  Всего в школе обучаются 618 учеников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Продуктовый ритейл
Какие продукты подорожают в начале лета
Еда все дороже
ФРС запускает мировую волну революций?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании