Снимки Байкала стали номинантами конкурса National Geographic

Журнал National Geographic опубликовал несколько снимков Байкала, они стали номинантами конкурса «Дикая природа России 2021».
В частности, издание опубликовало снимок Андрея Грачева «Дерево», на котором изображен лежащий на льду человек. «Чем чаще смотришь на окружающий мир глазами фотографа, тем больше убеждаешься в том, что лучший художник – это сама природа! Для того чтобы «нарисовать» такое дерево, нужно всего несколько компонентов: байкальская вода, мороз, снег и могучий ветер Сарма», – подписал свой снимок автор. Работа была снята с помощью дрона в прошлом году на Малом Море. Фотография отмечена знаком «Выбор редакции».
Также в конкурсе принимает участие фотограф Андрей Иванов, он отправил в журнал несколько снимков – ледяной пейзаж, торосы в лучах солнца, зимний вечер и другие.
Участником конкурса стал и фотограф Алексей Трофимов, который опубликовал портреты белька – детеныше нерпы – и лисицы на льду Байкала.