Снимки Байкала стали номинантами конкурса National Geographic

Журнал National Geographic опубликовал несколько снимков Байкала, они стали номинантами конкурса «Дикая природа России 2021».

В частности, издание опубликовало снимок Андрея Грачева «Дерево», на котором изображен лежащий на льду человек. «Чем чаще смотришь на окружающий мир глазами фотографа, тем больше убеждаешься в том, что лучший художник – это сама природа! Для того чтобы «нарисовать» такое дерево, нужно всего несколько компонентов: байкальская вода, мороз, снег и могучий ветер Сарма», – подписал свой снимок автор. Работа была снята с помощью дрона в прошлом году на Малом Море. Фотография отмечена знаком «Выбор редакции».

Скриншот с сайта National Geographic

Также в конкурсе принимает участие фотограф Андрей Иванов, он отправил в журнал несколько снимков – ледяной пейзаж, торосы в лучах солнца, зимний вечер и другие.

Скриншот с сайта National Geographic

Участником конкурса стал и фотограф Алексей Трофимов, который опубликовал портреты белька – детеныше нерпы – и лисицы на льду Байкала.

Скриншот с сайта National Geographic

Скриншот с сайта National Geographic

Конкурс «Дикая природа России 2021» проходит с 29 марта по 29 августа 2021 года. Работы принимаются в 16 номинациях: птицы, животные, растения, макросъемка, пейзажи, мобильная съемка, подъемная съемка и других. Победитель конкурса получит главный приз в размере 300 000 рублей. Заявку на участие можно подать на официальном сайте издания.