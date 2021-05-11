Ритейлеры Сибири и Дальнего Востока объединились в «Восточный союз»

Новый альянс «Восточный союз» сразу оказывается в Топ-10 крупнейших сетей России, сообщает РБК.

Крупнейшие игроки Сибирского и Дальневосточного продовольственного ритейла – ГК «Красный Яр», «Самбери» и ГК «Слата» – объединились в холдинг под названием «Восточный союз», сообщили РБК стороны сделки. Гендиректором компании стала экс-глава «Магнита» Ольга Наумова.

ООО «Восточные розничные сети» (название управляющей компании «Восточного союза») было зарегистрировано в начале мая в Иркутске. Ее акционерами в равных долях (по 33,33%) являются хабаровская компания «ДВ Невада» (представляющая «Самбери»), иркутская ООО «Маяк» («Слата») и красноярская ООО «Смарт» («Красный Яр»).

Как рассказала Ольга Наумова, основная задача нового холдинга – получение «долгосрочного экономического эффекта для участников за счет комплексного решения общих задач». У участников альянса будет централизованная стратегия развития, общий категорийный менеджмент, закупочная деятельность, развитие собственной торговой марки (СТМ) и онлайн-торговли, маркетинг, IT-решения, логистика и прочее. Кроме того, они будут использовать общую базу данных, совместно оптимизируют расходы на развитие, будут делиться лучшими бизнес-практиками.

В течение 2021 года в рамках альянса планируется выстроить совместное управление приоритетными категориями товаров, подписать прямые контракты с федеральными поставщиками, произвести обмен лучшими практиками, наладить собственный импорт по ряду приоритетных категорий, проработать новые запуски собственных торговых марок (СТМ) и консолидировать значительную часть закупочного оборота сетей.

«Закупочный союз – это новый уровень», ранее сообщали в интервью бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» Сергей Макшанов (Санкт-Петербург) и исполнительный директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер (Иркутск).

По словам Сергея Макшанова, в Европе широко распространена практика, когда региональные игроки объединяются в крупные закупочные союзы. В результате их закупочный потенциал серьезно увеличивается. Переходя в новую весовую категорию, они гораздо легче выдерживают ценовую конкуренцию с федеральными ритейлерами. Такая работа – другой уровень. В России мало кто пользуется этим решением, потому что договороспособность компаний у нас гораздо ниже. Но «Слата» выбрала именно этот путь.

«В суровых сибирских условиях мы должны каждый рубль рассматривать с двух сторон, и не всегда мы делаем правильные шаги. Но все же мы стараемся правильно реализовать бизнес, которым занимаемся. Поэтому мы уже работаем над созданием закупочного союза, в который войдут несколько региональных ритейлеров», – подчеркнул в интервью Ярослав Шиллер.